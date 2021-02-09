科技部：“谷歌今後再次發生YouTube等連接障礙時，要用韓語進行引導”. February. 09, 2021 07:36. by 申東秦 shine@donga.com. 對於去年12月發生YouTube、Gmail等連接障礙的谷歌，政府規定今後如果發生類似問題，可以用韓語告知相關事實。另外，還規定，要檢查改善系統、確保服務穩定手段的措施。 8日，科學技術信息通信部表示，將適用《電氣通信事業法》，要求谷歌改善確保服務穩定性的措施。這是首次適用對誘發過度通信量的附加通信事業者賦予服務品質維持義務的所謂“Netflix法”(修改後的《電氣通信事業法》)。每天訪問量超過100萬名、占國內流量1%以上的谷歌、臉書、Netflix等6家企業是適用對象。 去年12月14日，谷歌在需要登錄的YouTube、G-mail等服務上出現了約1個小時的連接障礙。政府調查結果顯示，這是由於用戶認證系統的儲存空間不足所致。谷歌在45天裏沒有認識到引發障礙的設定值錯誤，也沒有為國內用戶提供韓語介紹。為了防止類似事件再次發生，政府向谷歌提出了改善事前感知、應用儲存空間再利用技術等建議。在發生類似問題時，將通過谷歌韓國的博客等用韓語進行告知，並告知國內媒體。 此次措施中沒有包含連接障礙的補償。現行法律規定，只有在附加通信事業者出現4小時以上障礙時才能得到補償。

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