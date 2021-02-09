文在寅：“在財政承受範圍內大膽支持”. February. 09, 2021 07:36. by 黃炯?, 許桐準 constant25@donga.com,hungry@donga.com. 韓國總統文在寅8日就旨在支援新冠疫情受損的第四批災難補助費表示：“政府將在財政能夠承受的範圍內果斷、不失良機、竭盡全力地尋求充分克服危機的方案。” 文在寅當天在主持召開青瓦臺首席秘書和助理會議時表示：“在現實條件下很難判斷什麽是最佳選擇。我們全社會都應該集思廣益，尤其是政界應該超越政黨之間的利害關系、超越黨派進行合作的課題。”就第四次災難支援金及補充預算規模等問題，共同民主黨代表（黨首）李洛淵和經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基相持不下，在這種情況下，文在寅實際上保全了兩個人的顏面。執政圈相關人士表示：“不錯失良機的充分對策是對李洛淵代表的支持，強調可以承受的財政範圍，則是支持了洪楠基的立場。” 但文在寅同時表示：“最終責任在政府。希望大家群策群力、齊心協力，使政府盡到責任。”青瓦臺有關人士表示：“連執政黨內部也出現了洪楠基副總理辭職的主張，因此在對他進行庇護的同時，希望就第四次災難補助費進壹步討論。”文在寅還就經濟指標成果表示，“這是以經濟副總理為中心啟動緊急經濟體制，通過史無前例的政策性手段積極有效應對的結果，”力挺洪楠基。 根據文在寅的這壹意見，執政黨和政府即將正式就第四次災難補助費縮小分歧。當天，李洛淵在接受YTN頻道采訪時，就第四次災難補助費的發放時間表示：“不會超過3月，希望幫上忙。”共同民主黨首席發言人崔仁昊表示：“向國民承諾將為時不晚地進行充分規模的補充預算，將盡快推進黨政協商。” 但是，就補充預算的規模等問題，執政黨和企劃財政部的想法差距仍然很大，這是壹個變數。李洛淵表示：“媒體本以為第三次補助費可能是5萬億韓元，但實際上編制了9.3萬億韓元。此次也是抱著這種精神，需要比政府想象更多的援助。”雖然主張最大限度地大規模編制補充預算，但擔心財政健全性的企劃財政部面露難色。據悉，原定當天的黨政協商也因未能就災難補助費、損失補償制等問題縮小分歧，最終被取消。

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