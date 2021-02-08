走向秋美愛第二季的法務部長朴範界的第壹次檢察官級人事安排. February. 08, 2021 07:21. . 法務部長朴範界7日對檢察長級以上人士進行了就任後的首次人事調整。據悉，以檢察總長尹錫悅“失去調查指揮權威”為由要求更換的首爾中央地方檢察廳檢察長李成潤（音）已被留任。大檢察廳刑事部長李仲根也被留任。法務部檢察局長沈在哲只是與首爾南部地方檢察院檢察長李政洙換了壹個職位。他們是帶頭妨礙調查現政權的前法務部長秋美愛壹條線上的檢察長。這無異於預告了秋美愛第二季。 秋美愛自去年1月就任以後，每次檢察人事調整時，都沒有經過與尹錫悅總長協商的程序就斷然進行人事調整，從而引發了爭議。可能是意識到了“跳過尹錫悅總長”的爭議，朴範界部長在人事提名前與尹錫悅前總長見了兩次面。原則上，為了保持人事秘密，不公開為協商而見面的場面，但朴範界部長在第二次會面後，史無前例地公開了照片。但據此次人事調整確認，兩人只是見面而已，公開照片只是為了給大家看。 檢察廳法明文規定，部長在檢察人事上反映檢察總長意見的長期慣例是協商規定。部長和總長都是由總統直接任命的職位，兩人並不存在通常的“上級-下屬”關系。因此，檢察機關的人事安排應由部長和總長事先協商，長官應盡量避免指揮對總長進行調查。秋美愛前部長沒有遵守這樣的程序和慣例，導致了破壞檢察獨立性的事態。朴範界部長正在邁向前轍的第壹步。 從人事是對業務成敗的評價和補償的壹般性標準來看，此次人事調整也是不公正的。以首爾中央地方檢察長李成潤來說，調查組要求批準對給前法務部長曹國的兒子發放虛假實習確認書的“開放的我們”黨代表（黨首）崔江旭的起訴，他沒有回應，在總長的指示下好不容易才起訴，這壹事實在崔代表的壹審有罪判決書中被披露。如果李成潤檢察長只是不聽從總長的指示，那會讓人覺得部長為了牽制總長才讓他坐到那個位置上的，但是，他連以部下們誠實調查為基礎的起訴或不起訴要求，都壓得壹塌糊塗，甚至喪失了下屬的信任，還繼續留在那個位置，真是令人難以接受。

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