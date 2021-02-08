文在寅時代的遺物政治，舊時代的“國民力量”黨. February. 08, 2021 07:21. by 朴濟均評論員 phark@donga.com. “猶如應被拋棄的舊時代遺物的政治。”這是文在寅總統1日譴責“國民力量”黨對涉朝核電站疑惑時使用的措詞。他同時敦促說：“希望不要煽動對立，令政治後退。”他把在野黨提出的疑惑比喻為過去保守政權的“北風（涉朝問題）”操作。 4天後，執政黨在憲政史上首次強行通過針對法官的彈劾訴訟。以壹審中判決無罪的事件為由，執意給已確定退任、憲法法院基本確定做出“駁回”決定的法官扣上“第壹個遭彈劾法官”的帽子。這表明了不顧彈劾有無實效性、就算是退休法官也不能讓他安然回家的狹隘心理。無法抹去雖然這是企圖馴服司法部，卻於人過於殘忍的想法。 這與用多數議席的力量強行推進、除名在野黨總裁並單方面強行通過法案的舊時代政治有什麽區別？在那個舊時代，也沒有對不是大法院院長和大法官的普通法官提出過彈劾動議。這樣的政權首腦有資格談論舊時代的遺物政治嗎？ 在政治報復方面，文在寅政權也比舊時代更進了壹步。執政後，他立即以清除積弊的名義拖網式地肅清了政敵和反對勢力。目前還有兩名前總統被關在監獄。助長比舊時代的地區感情更可怕的“陣營感情”，讓整個國家分裂為理念、貧富、世代、勞資等，展開激烈的鬥爭，這是怎樣的呢？ 如果說舊時代有“北風”，那麽“文時代”就有日風。本以為用“親日派”“土著倭寇”的帽子來束縛批判勢力之後會稍微消停，但選舉時卻再次拿出在野黨的韓日海底隧道公約來揮舞。到底是誰“煽動對立，使政治倒退”？現政權沒有資格把“進步”掛在嘴邊。 盡管如此，舊時代起碼經濟還不錯。在通過法官彈劾訴訟的當天，文在寅政府甚至推出了第25次房地產政策，徒勞地推行了各種經濟政策，耗空了庫房。用政權核心層的偽善和“官燈民火”、靈魂出竅的說話方法破壞常識和法治、價值觀和語言，是舊時代所沒有的“紅利”。 問題是，連弱小無力、只顧自己利益的在野黨也無法擺脫舊時代。我現在也不太清楚。國民之黨代表（黨首）安哲秀為何投身政治，為何如此讓步並“撤退”，為何又重返政壇拼命搞政治……最近好像好多了，但還不是以不太合身的政治為“時裝”開始，最後成了生活嗎？ 這樣的安哲秀現在在首爾市長在野圈候選人中排名第壹。粗暴地說，與其說是安哲秀讓人喜歡，不如說是“國民力量”黨讓人討厭。現在還有很多中立傾向的選民表示“就是”討厭“國民力量”黨。相比因為某種原因而討厭，“就是”討厭才是最可怕的。即使被剝奪了政權，也始終沒有擺脫壹生都在撈取既得利益的形象，這是保守在野黨的報應。 從這壹點來看，“國民力量”黨緊急對策委員長金鐘仁為實現政權交替而將支持勢力擴大至中原的戰略是正確的。壹刀斬斷亂麻的政務感也很好。盡管如此，他似乎把其他政治家當作“乳臭未幹”的老頑固式說話方式，是引起對“國民力量”黨非好感的又壹個因素。即使是不得已的選擇，八旬的金鐘仁引領“國民力量”黨本身就象征著保守在野黨的遲滯現象。 越是這樣，金鐘仁就越應致力於培養政治新人和年輕政治家。在改變籠罩在“國民力量”黨身上的非好感形象方面，沒有比改變人的事情更好的了。同時，“國民力量”黨不僅要在即將進行的首爾市長候選人單壹化上，還要在以後的大選候選人選拔過程中敞開大門，表現出讓步和犧牲。 只有給黨註入新鮮血液，並實踐讓步和犧牲，才能打破連續四次使保守在野黨在全國選舉中敗北的主犯——既得權形象。去年議會大選慘敗後都死掉了，現在稍微活了壹點就露出特有的安樂本色，那是死路壹條。即便如此，也不要誤以為，保守傾向的選民到了選舉時期就把票投給“國民力量”黨。保守也不是“國民力量”黨的家兔。

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