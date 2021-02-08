拜登效仿羅斯福總統的“爐邊談話”. February. 08, 2021 07:21. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美國總統喬•拜登開始效仿克服大蕭條和第二次世界大戰，成為空前絕後的第4屆總統的富蘭克林•羅斯福總統(1882∼1945年)。拜登總統公開了與羅斯福喜歡使用的“爐邊談話(Fireside chats)”形式相似的與失業者的通話，安慰因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情及經濟困難而飽受痛苦的美國人。 白宮6日通過社交媒體介紹了從去年7月開始失業的加利福尼亞州羅斯維爾的白人女性米歇爾•伯爾科特(47歲)和總統的通話內容。在時長2分28秒的通話中，當伯爾科特女士訴苦說“要找到工作真的很難”時，總統說：“我父親也總是說‘工作不是單純賺錢的手段，而是與尊嚴相關的問題’。我們正在制定向(像您壹樣)需要迫切幫助的人提供緊急救助的計劃”，並提到了1.9萬億美元的新冠肺炎病毒相關扶持方案。 伯爾科特女士在通話前還向總統發送了有關自己困難情況的信件。兩人當天還就拜登政府的新冠肺炎病毒疫苗接種計劃進行了交談。羅斯福總統在因大蕭條導致金融市場面臨崩潰危機後，通過廣播宣傳主要政策，安慰國民。因為這種情景像是在壁爐前和家人談笑壹樣，所以被稱為爐邊談話。白宮發言人簡•薩基5日表示：“美國總統的演說有著悠久的傳統，如羅斯福的爐邊談話、裏根的每周例行廣播演說等”，“拜登總統將延續這壹傳統，演講也將以多種形式進行。”

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