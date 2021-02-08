禹相虎-鄭鳳柱：“以兩黨合並為前提實現候選人單壹化”. February. 08, 2021 07:21. by 許桐準 hungry@donga.com. 參加4·7首爾市長補選的共同民主黨競選人禹相虎、開放民主黨競選人鄭鳳柱7日壹致同意以兩黨合並為前提進行候選人單壹化。同樣有意參加共同民主黨首爾市長競選的競選人朴映宣也表示贊成單壹化，但黨領導層仍在深思。 禹相虎和鄭奉柱當天在首爾永登浦區汝矣島國會議員會館會面，並發表協議稱：“在兩黨根基是同壹個的認識下，以合並為前提，就候選人單壹化達成協議。”這意味著不僅要實現候選人單壹化，還要推進共同民主黨和開放民主黨的合並。 朴映宣當天也對記者表示：“候選人單壹化越快越好。”他對兩黨的合並也表示：“這是由最高委員等黨領導層決定的事情，但我贊成。” 但是執政黨領導層對候選人單壹化和合黨持慎重態度。執政黨相關人士表示：“有必要考慮與開放民主黨合並時可能延續的中立選民的選票變化等選舉競爭力。”面對2月國會，開放民主黨將對執政黨形成助力的預測，也是不急於進行合黨討論的背景。去年高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）法案審查小委員會時，開放民主黨議員崔江旭作為在野黨議員參加了小委員會，站在了執政黨壹邊。意識到這種氛圍，禹相虎表示：“目前是在候選人層面同意並（向黨領導層）建議推進的性質。”

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