因維持晚上9點後關店的限制，首都圈個體工商戶舉行“開店示威”. February. 08, 2021 07:22. by 劉根亨記者•李智雲記者 noel@donga.com,easy@donga.com. 從8日開始，非首都圈的咖啡廳和餐廳可以在賣場內營業到晚上10點。健身房、臺球廳等室內體育設施和練歌廳也可以運營到此刻(晚上10點)。被排除在營業時間延長對象之外的首都圈個體工商戶正在舉行開店示威，並預告將強行營業等，表示抗議。 7日，據中央災難安全對策本部透露，此次延長營業時間的措施將適用於除首都圈以外的14個市道，約58萬處設施。但是保持基本的社交距離(首都圈2.5階段，非首都圈2階段)措施將持續到春節長假(11~14日)。“禁止5人以上私人聚會”的措施也是如此。政府認為，在移動量增加的春節長假即將到來之際，如果放寬保持距離，對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的警惕心可能會崩潰。違反壹次防疫措施時，除了罰款處分之外，還將實行兩周內禁止集合的“壹次性淘汰制”。 在確診患者減少趨勢停滯的情況下，變異病毒流入正在增加。據防疫當局透露，僅在6日就有12名變異病毒患者被確認。國內變異病毒感染者增至51人。新冠肺炎病毒疫苗接種將於本月中旬開始，人們擔心會出現第4次流行。

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