“像宋康昊壹樣演技出色的演員？”，好萊塢向韓國演員拋出橄欖枝. February. 08, 2021 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. 電影《寄生蟲》獲得奧斯卡金像獎後，好萊塢對韓國演員的關註度明顯增加。在《寄生蟲》中飾演“基宇”壹角給海外粉絲留下深刻印象的崔宇植將出演美國電影制作•發行公司“A24”制作的浪漫電影《Past Lives》。在加拿大度過學生時代，英語流利的崔宇植在《寄生蟲》的主角中率先進軍好萊塢。影片講述了小時候在韓國陷入愛情的兩個人在各自的人生中重逢後發生的故事。A24曾負責制作和發行獲得奧斯卡最佳影片獎的《血色月光》等，是在美國當地很有影響力的電影制作•發行公司。 在即將上映的好萊塢作品中，也有多名韓國演員登場。通過李滄東導演的《燃燒》受邀參加戛納國際電影節的女演員全鐘瑞以好萊塢電影《蒙娜麗莎與血月亮》的主演身份結束了拍攝。馬東錫在預定於今年上映的漫威新作《永恒族The Eternals》中飾演英雄“吉爾伽美什”。 好萊塢對亞裔演員的需求也隨之增加。在亞馬遜工作室制作的題目未定的犯罪片中，韓裔美國演員丹尼爾•戴•金和蘭德爾•朴擔任主演。美國演藝媒體《Deadline》報道說：“好萊塢大型攝影棚目睹了《The Farewell》、《寄生蟲》、《致所有我曾愛過的男孩》等亞裔登場的作品的成功事例，紛紛邀請亞裔或亞裔美國人擔任主演。”

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