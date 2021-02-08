弗賴堡隊的鄭優營，面對多特蒙德隊遠射攻入個人賽季第3球. February. 08, 2021 07:22. by 兪載泳 elegant@donga.com. 德甲弗賴堡隊所在的鄭優營(22歲•照片)在球隊時隔11年之後再次戰勝強隊多特蒙德隊這件事上起到了決定性的作用。 6日，在德國弗賴堡的斯瓦茨瓦爾德體育場舉行的德甲第20輪與多特蒙德隊的主場比賽中，鄭優營率先攻入壹球，幫助球隊以2比1取得了勝利。這是他本賽季的第3粒進球。弗賴堡最近壹次戰勝多特蒙德還要追溯至遙遠的2010年5月8日(3-1勝)。本場比賽之後弗賴堡隊以8勝6平6負(積30分)的成績升至聯賽第8位。 本賽季第3次首發出場的鄭優營在下半場第4分鐘接到從左路突破的隊友傳來的傳球，以20米遠射破門。這是他在上月24日與斯圖加特隊的比賽中攻入本賽季第2粒進球後，時隔2場比賽再次得分。鄭優營跟著孫興慜(托特納姆熱刺隊)的膝蓋滑行慶祝動作歡呼，下半場第7分鐘，鄭優營也用有感覺的傳球擊中對方防守的軟肋，在此過程中，他的傳球間接幫助隊友喬納坦•施密特再入壹球。 獲得自信的鄭優營展開了誘導對方犯規的智能進攻，直到下半場第25分鐘為止壹直活躍在場上，之後被隊友替換下場。足球統計專門網站“whoscored”賽後給鄭優營打出了兩隊最高分7.87分。包括德甲時期在內，孫興慜在對陣多特蒙德隊的比賽中攻入9球後，鄭優營本場的表現堪稱 “天敵”級別。德國足球媒體《踢球者》也好評如潮地說：“鄭優營結束了球隊面對多特蒙德隊19場比賽無勝績的噩夢。” 另外，德乙聯賽不倫瑞克隊所在的池東元(30歲)在7日與漢諾威96隊的比賽中，在上半場第17分鐘攻入壹球。這是池東元自2019年3月以來時隔1年零11個月在正式比賽中進球。當時的對手也是多特蒙德。

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