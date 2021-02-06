電影《米納裏》入圍最佳女配角獎等美國演員工會獎3個部門的候選名單. February. 06, 2021 07:23. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 電影《米納裏Minari》(照片)入圍了第27屆美國演員工會獎(SAG)3個部門的候選名單。美國演員工會4日(當地時間)表示，《米納裏》入圍最佳群戲獎(全體演員)、最佳女配角獎(尹汝貞)、最佳男主角獎(史蒂文•元)候選名單。 美國演員工會獎是以美國演員工會所屬演員在美國制作的電影和電視作品為對象，選出獲獎者。講述移民美國的韓裔家庭定居過程的《米納裏》此前還入圍了美國金球獎最佳外語片獎候選名單。 美國演員工會獎獲獎作品獲得金球獎，甚至是奧斯卡獎的情況也不少。

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