變異病毒擴散中疫苗出現問題……令人憂慮的春節防疫. February. 06, 2021 07:23. . 韓國食品醫藥品安全處中央藥師審議委員會勸告允許阿斯利康新冠疫苗。但對於65歲以上高齡人群接種疫苗，該委員會表示：“應該補充供判斷效果的資料，並由預防接種專門委員會進行討論。”與勸告高齡層可以接種的第壹次咨詢會議不同，雖然認可穩定性，但是否具有實際效果，資料不足。雖然最終檢驗委員會可能允許高齡層接種疫苗，但不能排除拒絕高齡層接種的可能性。 疫苗量的確保也出現了變數。據國際疫苗共享項目“新冠疫情保障機制”透露，截至6月將流入韓國的疫苗約有135萬人份。這是當初韓國政府決定從“新冠疫苗保障機制”得到的1000萬人份的約七分之壹。政府原計劃上半年內對包括850萬名高齡層在內的1030萬名進行接種。在接種疫苗之前，已預計會出現差池。疫苗應根據安全性、有效性檢驗結果，靈活調整接種對象順序，實現安全有效的接種。 變異病毒開始在社區擴散。到目前為止，來自英國、巴西和南非的變異病毒感染者共有39人。防疫當局承認因未能管理感染者違反自我隔離守則而擴散的責任。從他們所在地區接觸過的人身上，也有可能出現新的感染者。這是此前海外不斷發出變異病毒警告的情況下仍然采取松散對策的結果。變異病毒傳播力強，可以使疫苗無力化，因此在檢疫過程中要徹底防止，並切實管理感染者。 專家們認為，此次春節長假將成為新冠疫情再次擴散的關鍵。最近每天平均有400名左右的確診患者出現，因此與去年中秋節長假（平均62.4名）相比，此次春節長假在新冠疫情擴散面前更加脆弱。政府把包括禁止5人以上聚會在內的現行保持社交距離（首都地區2.5級，非首都地區2級）延長到春節假期，並勸告克制返鄉及走親訪友。新冠疫情持續壹年多，經濟損失和心理疲勞度巨大。但是，為了防止更大的損失，全體國民要遵守防疫守則，防止“春季第四次大流行”。

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