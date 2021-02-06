多情如我. February. 06, 2021 07:23. . “多情如病，徹夜難眠。”這是李兆年寫的時調的終章。該作品出自高麗後期。但是700年間沒有被人遺忘、沒有改變的，似乎不僅僅是時調。很久以前成為詩人的某種心情，今天我們同樣感受得到。有時詩會超越時間而來。 如果說李朝年的《多情歌》是高麗末期的，那麽金京美的《多情歌》就是今天的。原來《多情歌》是春天的歌曲。多情是春風般甜蜜苦澀的情感。沒有比無端心緒不寧的春天更適合感情泛濫的時候。但是，我們是逐漸失去季節征兆的現代人，之於讀《多情歌》，季節並不重要。 常以為好東西多了會更好。錢是好東西，因此富人多好啊！力氣是好的，所以有力氣的人多好啊！“多情”是指情多。所以，如果情是好的，那麽“多情”肯定也應該更好。但是，多情有時就像生病壹樣讓人心痛。我那想依靠多情的心靈的多情，令我們悲傷。情是好的，為什麽多情會讓人難過呢？為什麽今天的《多情歌》會讓人覺得丟棄了甜蜜只剩下苦澀呢？ 答案，詩人早已知道，我們也猜得出來。多情成為弱點的日子，多情反而受傷的日子，覺得多情壹無用處的日子，我們無法自由自在。就算斬斷感情，無關生死，真實地感受世道艱難。再過許久，如果出現新的《多情歌》，想聽到有人說，就算率性多情、就算平心接受多情也無妨。

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