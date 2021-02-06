退溪先生的祭祀桌上，只有“年糕燙、幹明太魚脯、煎餅、水果、酒”. February. 06, 2021 07:23. by 朴鐘敏記者 blick@donga.com. “年糕燙、幹明太魚脯、煎餅、水果、酒” 退溪李滉先生宗家的春節祭祀桌上只有這5種食物。第17代宗孫李致億(45歲)表示：“春節祭桌雖然精心布置，但辦得很簡單。”這是反映退溪先生教誨的結果。眾所周知，退溪先生在祭桌上留下了“不要放油蜜果(面粉和蜂蜜混合後，用油煎的餅幹。意指制作過程繁瑣又貴的東西)”的遺訓。 根據傳統祭禮文化指南《朱子家禮》，春節是擺上簡單食物向祖先拜年的日子。《朱子家禮》上寫著“在春節祭祀桌上擺上壹杯酒、壹盞茶、壹盤水果，只倒壹次酒，不讀祭文”。 專家建議，在擺節日祭祀桌時，不要拘泥於形式，要根據情況和境地進行調整。更何況，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，今年春節不能聚集很多人，因此，更沒有必要舉行豐盛的祭祀。 成均館典禮委員會委員長金東睦強調稱，“重要的不是形式，而是心意。”金委員長表示：“沒有必要非得做牛肉、烤肉等祭祀食物”，“如果切壹斤我喜歡的五花肉拿來烤，那就成了烤肉(肉)。” 春節的祭祀桌上，放壹碗年糕湯和壹盤肉菜，再添些作為甜點吃的水果就足夠了。沒有必要使用昂貴的祭祀酒。也可以使用米酒等傳統酒或倒水。水果不需要具備祭祀桌上總是出現的“棗栗梨柿(棗子、栗子、梨子、柿子)”，只要根據個人喜好放上適合食用的水果即可。金委員長解釋說：“如果擺上可以吃早飯的祭祀桌，從各方面來說都沒有負擔”，“準備自己都不吃的食物，讓祖先們吃反而成了問題。” 韓國國學振興院也指出，應該改善過度的祭祀桌文化。振興院相關人士表示：“簡樸的祭祀桌在經濟上有了富余之後逐漸變得復雜”，“希望祭祀桌能以適用於保持距離的今年春節為契機，找回其原有的面貌。”

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