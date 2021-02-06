韓美在拜登就任後首次舉行防衛費磋商……“盡快達成協議”. February. 06, 2021 07:24. by 崔智善記者、紐約=常駐記者 柳在東 aurinko@donga.com,jarret@donga.com. 《韓美防衛費分攤特別協定》磋商在美國總統拜登就任後正在加速進行。防衛費分攤額磋商因美國前總統特朗普在任期間無理要求韓國增加分攤額而陷入長期膠著狀態，但在白宮易主後，韓美兩國壹致同意“盡快達成協議”。再加上拜登當地時間4日表示“將中斷駐德美軍撤離計劃”，預計駐韓美軍裁減說也將有所平息。 韓國外交部5日表示，為簽署第11次《韓美防衛費分攤特別協定》，通過視頻舉行了第8次會議。這是拜登總統就任後兩國首次舉行的正式會議。韓美防衛費分攤磋商大使鄭恩甫、美國國務院防衛費分攤磋商代表唐納·韋爾頓、駐韓美軍司令部及兩國國防部相關人士等參加了會議。韓國外交部表示：“雙方為消除此前持續的分歧和達成相互可接受的協議進行了認真的討論”，“雙方決定盡快達成韓美防衛費分攤協議，作為韓半島及東北亞和平繁榮的關鍵（linchpin），為加強韓美同盟和聯合防衛態勢做出貢獻。” 韓美去年3月就2020年防衛費分攤額從前壹年的1.0389萬億韓元上調13%左右的方案達成臨時協議。但是，特朗普表示，“我們要求韓國拿出更多的（分攤額）比率。韓國是富國”，拒絕達成臨時協議，施壓增加金額。此後，隨著美國主張上調50%左右，雙方壹直未能找到談判的突破口。 陷入膠著狀態的韓美間磋商在拜登總統就任約半個月後重新開始，分析認為，這體現了白宮具有盡快解決阻礙加強韓美同盟的懸案的意誌。 據悉，隨著韓美舉行第8次會議，分攤額有可能在去年暫定達成壹致的上調13%的水平上達成協議。韓國政府相關人士表示：“以在特朗普前總統拒絕之前兩國達成協議為基礎開始談判，並在多個領域取得進展。我認為這是合理的決定。” 拜登政府上臺後，隨著防衛費分攤特別協定磋商的加速，白宮的駐韓美軍政策也將發生變化。拜登當地時間4日訪問華盛頓國務院大樓時表示：“在國防部長勞埃德·奧斯汀對全世界美軍部署進行評估之前，將中斷裁減駐德美軍的計劃。”去年7月，特朗普對德國的國防開支規模感到不滿，表示要撤走或重新部署三分之壹的駐德美軍，但拜登立即中斷了這壹計劃。因此，有分析認為，與特朗普為提高分攤額而把撤走駐韓美軍作為施壓籌碼不同，拜登不會拿駐韓美軍說事的可能性增大。 此外，美國國務院正在討論重新任命空缺4年的朝鮮人權特使的方案。美國國務院發言人室相關人士當地時間4日對“美國之音”電臺表示：“作為政策研討程序的壹環，將與相關部門壹起，按照政府外交政策的優先順序，觀察填補特使空缺的問題”，“其中也包括對朝人權特使。”自前任特使羅伯特·金2017年1月辭職後，朝鮮人權特使的位置在特朗普政府壹直空缺。

한국어