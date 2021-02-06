曾治療過普京政敵納瓦尼的55歲醫生突然去世，不排除他殺可能性. February. 06, 2021 07:24. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 曾對因劇毒物而中毒的普京總統的政敵阿列克謝•納瓦尼進行緊急治療的50多歲醫生突然死亡。 4日(當地時間)，美國CNN等媒體報道說，馬克西米辛•謝爾蓋•瓦倫蒂諾維奇博士突然去世，享年55歲。俄羅斯鄂木斯克急救醫院發表聲明稱：“很遺憾告訴大家壹個消息，鄂木斯克急救醫院1號麻醉•復蘇擔當副首席醫生瓦倫蒂諾維奇博士突然死亡的消息”，“工作28年挽救了數千名生命的他過早地離開了人世。”醫院方面沒有公開具體死因。 突然死亡的瓦倫蒂諾維奇博士是去年8月20日從西伯利亞飛往莫斯科的飛機上對出現劇毒癥而陷入昏迷狀態的納瓦尼進行緊急治療的醫療團隊成員。瓦倫蒂諾維奇博士當時是麻醉•復蘇部門的最資深負責人。 納瓦尼的助理萊昂尼德•沃爾科夫表示：“瓦倫蒂諾維奇博士是納瓦尼處於昏迷狀態時的負責人，比任何人都清楚當時他的狀態，因此不能排除殺害的可能性。”

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