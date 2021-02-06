遭遇“三連敗”想哭的熱刺隊… 貝爾無法上場，孫興慜“缺乏自信”. February. 06, 2021 07:24. by 李元洪 bluesky@donga.com. 是因為“自信心不足”嗎？孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)的進球沈默持續了30天，托特納姆熱刺隊也遭遇了本賽季的首個三連敗。 托特納姆熱刺隊5日在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的2020~2021英格蘭足球超級聯賽(EPL)第22輪與切爾西隊的主場比賽中以0比1告負。這是本賽季球隊首次遭遇聯賽3連敗，也是主場2連敗。本場比賽之後，托特納姆熱刺隊以9勝6平6負(積33分)繼第7位的埃弗頓(積36分)之後，排在第8位，切爾西隊(積36分)雖然與埃弗頓隊積分相同，但在凈勝球上領先對手，攀升到了第6位。托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧自2000年在波爾圖隊(葡萄牙)首次擔任主教練以來，在327場主場比賽中首次遭遇主場2連敗。 孫興慜雖然打滿全場，但未能貢獻攻擊點(進球或助攻)。自上月6日在與布倫特福德(英冠聯賽)的英聯杯半決賽中進球後，孫興慜已連續6場(正規聯賽5場，FA杯1場)無法斬獲進球。海外媒體和穆裏尼奧認為孫興慜和托特納姆熱刺隊的低迷是自信心不足。英國媒體《足球倫敦》就孫興慜表示，“把球(向後傳)轉向了熱刺隊的本方防守區域，而不是切爾西隊的後防陣營。自信心似乎跌到了谷底。” 穆裏尼奧教練在賽後呼籲說，能踢攻勢足球的球員們紛紛受傷，並表示，“能進入輪換陣容的球員也不多，有些球員感到十分疲勞。”他接著說，“自信心在足球上非常重要，球隊總是出現不好的結果，(我)該做點什麽了。”

한국어