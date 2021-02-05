今年春節長假期間大眾交通的末班車時間不會延長. February. 05, 2021 07:40. by 李青雅記者 clearlee@donga.com. 今年春節長假期間(11∼14日)大眾交通的末班車時間不會延長。首爾市為了阻止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，出臺了上述春節綜合對策。 首爾市相關人士4日表示：“我們認為目前處於新冠病毒再擴散的重大關口，所以把重點放在了高強度的防疫措施上。”最近21天內確診人數在100~150人之間徘徊，呈現減少趨勢的首爾市每日新增確診患者2日為188人，3日為172人，出現明顯的反彈跡象。 為了加強防疫，增加了地鐵和公交車的日防疫次數，在首爾站、高速巴士客運站等8個主要車站集中投入了防疫人力。在客運站設置了隔離站，可以立即隔離感染者。同時，還將對大型超市、百貨商店、傳統市場等人滿為患的地方進行防疫及安全檢查。 另外，政府方面還取消了經由市立墓地的市內公交車增編和免費循環公交車。2月6日、7日和11日~14日將關閉市立治喪設施奉安堂，取而代之的是支援“網絡追悼之家”服務。 診療及治療將持續進行。長假期間，各自治區將運營1處以上的篩選診療所，並繼續運營傳染病專門醫院和生活治療中心。對露宿者設施、棚戶區、殘疾人福利館等弱勢群體，通過提供盒飯或將食物送到家裏等非面對面的方式進行支援。首爾市企劃調整室室長趙仁東(音)表示：“春節長假期間，將保持徹底應對傳染病的態勢。”

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