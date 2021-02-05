女說唱歌手李英智為幫助困難鄰居捐款1.4億韓元. February. 05, 2021 07:40. by 朴鐘敏記者 blick@donga.com. 女說唱歌手李英智(19歲•照片•音)附含“保持社交距離”的意思，把自己親自制作•銷售的手機保護套的全部收益拿出來捐給了社會福利共同募捐會。 募捐會4日表示：“李英智和粉絲們壹起以捐款的名義將銷售收入全額1.4億韓元轉贈給了募捐會。” 最近深受年輕人歡迎的李某去年制作了包含防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)擴散信息的手機保護套。之後她通過自己的社交媒體等表示“將手機保護套銷售金全部捐贈出去”。 李某設計的手機保護套上包含“不讓出去就不要出去”等搞笑表現保持社交距離的字句。該手機保護套在開始銷售1小時左右就賣出了2200個，非常受歡迎。 李某和粉絲們要求將此次捐款用於為因新冠病毒而陷入困境的孤寡老人提供便當及心理援助的事業。另外，對Group Home兒童營養支援事業和為虐待受害兒童的心理情緒支援事業、青少年未婚媽媽自立支援等也表示了關心。募捐會方面解釋說：“李某對支援對象提出了積極的意見，因此采取了這壹措施。” 李某通過募捐會表示：“此次捐款是購買手機保護套，與參與分享的所有人壹起進行的”，“就像在困難的情況下大家齊心協力壹樣，希望大家在防疫新冠病毒時也能壹起努力，早日解決問題。”

한국어