追蹤DNA變化，測定疾病-衰老發生時間. February. 05, 2021 07:40. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星未來技術培養事業支援的延世大學醫學院金亨範教授(照片)和他帶領的研究組在世界上首次開發出了通過改變DNA堿基序列來測定生命現象發生的時間的系統。也就是說，可以計算出感染病毒的時間和衰老發生的時間等。 包含上述研究結果的金教授研究小組的論文，在準確掌握疾病、衰老等生物學現象發生的時間上找到了突破口，並於3日(美國當地時間)刊登在了世界性的生命科學專門學術雜誌《Cell》上。此次研究於2017年6月被選定為三星未來培養事業課題，並得到了支援。 金教授研究組此次的研究與延世大學醫學院鄭仁京•趙成來教授、延世大學應用統計學系教授朴泰榮、首爾大學電氣信息工學部尹成魯教授研究組共同進行。三星未來技術培養事業支援的研究課題刊登在著名國際學術雜誌《Cell》尚屬首次。迄今為止，在頂級國際學術刊物上介紹的韓國籍論文有5篇自然和6篇科學論文。 生命體受疾病影響，DNA堿基序列會發生變化。如果查出堿基序列從什麽時候開始發生變化，就可以追蹤疾病是從什麽時候開始發生的，由此可以根據疾病的進行程度使用不同的治療方法。如果確認人體感染病毒的準確時間，就可以根據疾病的進展情況使用適當的治療藥物。 金教授解釋說：“利用與測定化石等年齡的放射性同位素測定法相同的原理，可以準確掌握生命體內發生的各種現象的時間通道”，“今後可以用於疾病發生過程追蹤、衰老等大部分生物學研究。”

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