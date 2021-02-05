“超級碗”即將打響，堪薩斯城酋長隊基爾戈頭發只剩下壹半的理由是…. February. 05, 2021 07:40. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 險些代替“超級碗”打開了“病毒碗”。進軍美國職業橄欖球聯盟(NFL)決賽“超級碗”的堪薩斯城酋長隊選手們好不容易避免了與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診患者接觸的危機。 據美國體育專門媒體《ESPN》4日報道，上月31日，為堪薩斯城隊內20多名運動員和工作人員理發的美容師突然被確診感染新冠病毒。當時，替補中鋒丹尼爾•基戈爾(34歲•照片)正在理發。在得知確診消息後，基戈爾和其他選手的理發立即被中斷。基戈爾是繼外接手德馬庫斯•羅賓森之後第二個剃頭的人。由於球隊的快速應對，避免了球員們大量感染新冠病毒。但是基戈爾整理完頭發後，將頭發的壹半全部剃掉，吸引了人們的眼球。 在避免進行密切接觸的選手名單中，還有球隊的核心選手帕特裏克•馬霍姆斯(26歲)。雖然美容師和選手們都戴著口罩，但如果美容師的確診消息稍微晚壹點公布或球隊應對遲緩，超級碗的進行本身就會變得困難。堪薩斯城隊將於8日上午在美國佛羅裏達州坦帕的雷蒙德詹姆斯體育場，與坦帕灣海盜隊進行第55屆超級碗比賽。 根據美國疾病控制預防中心(CDC)發表的“超級碗 新冠病毒防疫方針”，在7.5萬名球場可容納人數中，只有相當於三分之壹的2.2萬人被允許入場。其中7500個名額計劃免費提供給正在防疫現場獻身的醫療人員。

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