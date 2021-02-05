遲來的供給不足告白，任重道遠的“第25個房地產對策”. February. 05, 2021 07:42. . 韓國政府昨天出臺了“2·4住宅供應對策”，其內容為截至2024年在全國範圍內新建和供應83.6萬套住宅。這是現政府執政以來出臺的第25個房地產對策。可以看出，為了跟上文在寅總統在新年記者會上預告的“超出市場預想的特別供給對策”，費了不少力的痕跡。可以說，除了放寬首爾江南重建和解除綠化帶限制之外，所有可用的供給對策都扒拉在了壹起。 政府計劃以公共主導再開發、再建築的方式向首爾提供9.3萬套住宅，通過臨站地高密度開發提供7.8萬套住宅。計劃4年間在首爾建設的32.3萬套住宅，相當於目前江南三區的全體公寓規模。對於只反復強調“住宅供應並不短缺”的政府來說，這算是“大轉變”。政府在執政第五年推出的中長期對策能獲得多少推進力，還是個疑問。 政府提出方案稱，只要三分之二的工會成員同意，韓國土地住宅公社、首爾住宅城市公社將作為重建、再開發的實施者，在5年內完成通常需要13年的整頓事業。據說，如果接受公共主導，將上調容積率，並免除重建工會成員兩年的居住義務和重建超額利潤負擔金，提高收益性。因居民間的分歧、事業性不足而停滯的部分地區，再開發速度將會加快。 但是，隨著未得到同意的工會成員比率的提高，認為財產被強制收容的人的反對會越來越大。高密度開發臨站地、準工業地、低層居住地，公共很難解決錯綜復雜的權利關系。因為這些原因，如果不能按時確保民間擁有的土地，那麽承諾的住宅供給勢必會比計劃推遲很多甚至於胎死腹中。 從量方面來看，此次對策有望起到減少無住宅剛需者對購房的不安感的效果。但是，看不到針對眼下因為缺乏可入住的全租房而飽受痛苦的租房者制定的對策。政府哪怕從現在開始，也應該制定能夠引導多住宅者把所擁有的量投放市場的交易稅緩解方案，讓目前極度供應不足的市場得到喘息之機。

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