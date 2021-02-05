青瓦臺：“就韓日關系改善、韓美日合作的重要性達成共識”. February. 05, 2021 07:42. by 黃炯? constant25@donga.com. “兩國首腦決定在新冠疫情穩定後舉行韓美首腦會談。” 青瓦臺發言人姜瑉錫表示，文在寅總統4日與美國總統拜登通電話時，就韓美首腦會談的時間達成了上述共識。青瓦臺表示：“兩國首腦壹致認為，應該盡快共同制定壹攬子對朝戰略。”因此有分析認為，文在寅為了說服拜登重啟朝美無核化談判，可能會盡快推進韓美首腦會談。 據青瓦臺介紹，拜登在與文在寅的通話中提到了“面對面進行對話”的重要性，並表示“期待壹定直接見面進行磋商”，文在寅回應說，“如果能夠直接對話，對韓美兩國國民來說將是壹個特別的時間。”雖然還存在新冠疫情的變數，但也有預測認為，可能會推動文在寅在4、5月份訪問美國。 青瓦臺當天似乎意識到在對朝政策上可能與出面抹除前總統特朗普的拜登政府不合拍的觀測，表示，“兩人進行了很合得來的對話。韓美首腦通話氛圍壹片和氣。”青瓦臺談到兩國領導人同為天主教徒，並表示，“通話期間三次露出笑容”。據青瓦臺介紹，尤其是文在寅對拜登說“感謝您在就任後繁忙中打電話”，拜登說，“沒有忙到無法（與文在寅總統）通話的程度”，露出了笑容。 此外，文在寅在提到拜登的就職演說時說，“我感受到了總統戰勝史無前例的挑戰、要完成充滿希望的美國故事的意誌”，拜登回答說，“這希望之壹就是韓國”，“期待在更多的領域加強關系”。

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