壹邊批判“預付政權”壹邊效仿執政黨的第壹大在野黨. February. 04, 2021 07:56. . “國民力量”黨院內代表朱豪英昨天在交涉團體代表演說中表示：“如果像總統所說的那樣，在認真檢查過去三次災難援助金的支付效果後，‘是在財政可以承受的壹定範圍’，我們將積極予以協助。”他還建議成立“朝、野、政當事者協議機制”，以便向新冠疫情受害當事人提供迅速而實質性的援助。 朱豪英除了政府和執政黨正在準備中的損失補償、災難援助金之外，還追加了“緊急生存資金”“拯救家鄉緊急資金”等各種名目的支援對策。他甚至提議，對個體戶免除3個月的電費等各種公共費用。分析去年災難援助金支付效果、衡量財政條件的初衷不知去向，似乎把重點放在給予比政府和執政黨更多的支援上。 根據客觀標準迅速補償個體戶的損失，在野黨當然需要協助。但是，仔細研究有沒有不必要地浪費稅金，財政是否能夠負擔，糾正政府和執政黨的錯誤，這才是在野黨應承擔的責任。在野黨曾批評現政府是“預付政府”，但考慮到4月首爾和釜山市長選舉戰選票，擔心會輸給政府和執政黨的財政“撒錢”而搖旗吶喊，這種做法前後矛盾。 對於執政黨的單邊獨奏，朱豪英表示，“人事聽證會被嘲諷為毫無意義的走過場”，但無力的在野黨的責任也不小。在在野黨的舞臺——聽證會上，連壹個“壹擊”都沒有出手，只是被執政黨牽著鼻子走，應該反思壹下是不是出現了“聽證會無用論”。 在這種情況下，“國民力量”黨在國會對政府質詢中散發了要求政府和執政黨給性暴力定規則的文件。在野黨議員們批評政府政策的問題點並提出對策，是在野黨的本分。但如果對政府質詢只針對特定規則，則很有可能變質為單邊主義烙印，而不是政策攻防。在野黨應該致力於發掘能夠主導政局的議題，而不是糾纏於規則戰爭等政治工程。在野黨只有像在野黨壹樣，才能控制政府和執政黨的單邊獨奏，在整個國政中發揮“牽制與均衡”的作用。現在的在野黨似乎還有很長的路要走。

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