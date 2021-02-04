機智的力量. February. 04, 2021 07:55. . 在豪華的廚房裏，兩個男人正在做飯。左側消瘦身材的男子是料理師，右側大腹便便的男人是紅衣主教(樞機主教)。上了年紀的紅衣主教用自己制作的醬汁讓年輕的廚師大吃壹驚。品嘗過醬汁的廚師說“怎麽會有這種味道”，壹副難以置信的表情，手裏拿著淺底鍋的紅衣主教凝視著遠方，臉上露出了欣慰的笑容。 19世紀法國畫家傑安•喬治•維貝爾畫的這幅畫，就像21世紀“烹飪節目”的壹個場面壹樣，雖然給人帶來趣味，但同時也令人產生壹種好奇。供奉教皇的最高級別神職人員為什麽在廚房做飯呢？雖然現在做料理的男人很常見，但這事放在19世紀就另當別論了。特別是上流層男性或高層神職人員進入廚房在當時是難以想象的事情。但是該樞機主教穿著鮮紅的禮服，圍著圍裙，熟練地展示著料理實力。 事實上，維貝爾畫這幅畫的目的就是為了揭露神職人員的偽善生活和腐敗的上流社會。他活動的時代是普魯士-法國戰爭和巴黎公社、拿破侖三世的廢位和第三共和政體的建立等從君主制向共和制過渡的法國社會的政治劇變時期。當時，高層神職人員大多是王族或貴族出身，過著奢華的生活，因此，對共和主義者來說，他們是批評的對象。在這種氛圍中，維貝爾因諷刺神職人員而名聲大噪。在他的畫中，紅衣主教或主教因做料理、打牌、叫算命先生占蔔、因日益增加的體重而減肥等，其面貌與宗教生活相去甚遠。 雖然內容有些不敬，甚至可能會面臨牢獄之災，但充滿機智和幽默的他畫的畫在美國也廣為人知，十分受歡迎，甚至連神職人員也很喜歡。這種連批評的當事人也為之傾倒的維貝爾的諷刺畫，展現了比尖銳的批評更強大的機智的力量。就像今天的時事漫評壹樣。美術評論家

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