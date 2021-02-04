緬甸國民敲鍋鳴笛向軍方抗議. February. 04, 2021 07:54. by 李恩澤 nabi@donga.com. 緬甸人民反對軍事政變的行動正在全國各地擴散。醫療人員拒絕對軍部提供診療服務，在城市中心不斷出現抗議性汽車鳴笛。在社交媒體上也接連出現批評軍方的信息的情況下，軍方出面表示將對這種行為進行處罰。 英國《衛報》報道說，從3日開始，緬甸全境的醫院裏，醫生和護士們開始拒絕診療。他們不僅中斷了對發動政變的軍隊的醫療支援，還有壹部分人幹脆拒絕上班。國立和公立的20多家醫院和首都內比都的1000張病床規模的醫院也參與了此次活動。據美國ABC報道，緬甸累計新冠確診患者14.03萬例、累計病亡3100多例（截至2日）。應對新冠疾病的醫療體系壹旦癱瘓，軍部也會變得困難。緬甸醫療人員2015年也開展了反對軍方的“黑絲帶運動”。 在住宅區，人民們從2日下午開始湧向陽臺，高喊“昂山素季萬歲”，並大聲敲打著鐵盆、平底鍋等金屬器皿。緬甸民主化的象征——國務資政昂山素季在政變發生的1日被軟禁在家。壹名市民對ABC新聞頻道表示：“敲鼓或敲打器具，發出喧鬧的聲音，意味著驅趕惡魔。” 針對軍隊所屬企業生產的啤酒等的抵制運動也在擴散。緬甸最大城市仰光的壹家餐廳老板表示，“只承認市民支持的政府”，表示不會使用軍方企業提供的食材。 推特和臉書接連上傳了象征昂山素季領導的全國民主聯盟的“紅色”照片。網民們上傳了紅色背景的昂山素季照片和抨擊軍方的信息，呼籲國際社會給予幫助。緬甸市民運動家在臉書上開設的“市民不屈服運動”頁面，開設24小時內就吸引了15萬名訂閱者。 主要外國媒體分析稱，緬甸市民們之所以選擇這種方式而不是大規模街頭集會，是因為擔心昂山素季的安危。因為如果街頭示威刺激軍隊，演變成暴力事件，可能會對昂山素季造成危害。軍方對事態的發展保持高度警惕。當地媒體《緬甸時報》3日報道說：“新聞部表示，將嚴厲處罰散布虛假事實的行為。” 國際社會加大了批評力度。美國國務院2日把此次事件定性為“政變”，並施壓稱可以限制對緬甸的所有援助項目。臉書關閉了在線播放政變宣言的緬甸軍方電視臺的賬號。 聯合國安理會2日為通過譴責緬甸事態的聲明，舉行了緊急非公開視頻會議，但由於常任理事國中國和俄羅斯的態度不積極，未能達成協議。

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