9比0！曼聯隊主場狂勝南安普頓隊. February. 04, 2021 07:54. by 金正勛記者 hun@donga.com. 比賽開始哨聲響起兩分鐘之後，“聖徒”南安普頓隊的噩夢開始了。 3日，在英國曼徹斯特的老特拉福德球場舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)2020~2021賽季曼徹斯特聯隊與南安普頓隊的比賽。上半場第2分鐘，南安普頓隊的亞歷克斯•揚克維茨爭搶傳球時，用腳踢了斯科特•麥克托米內(曼聯)的膝蓋。揚克維茨隨即被罰下場。此後，比賽氣氛開始急劇傾斜。 上半場第18分鐘，曼聯隊憑借艾倫•萬比薩卡的進球率先打破場上僵局，接著第25分鐘馬庫斯•拉什福德再次攻破對方球門。雪上加霜的是，9分鐘後南安普頓隊又因烏龍球丟了壹球。上半場第39分鐘，埃丁森•卡瓦尼也加入進球者行列，曼聯隊以4比0領先結束上半場。 下半場曼聯隊繼續著猛烈攻勢。下半場第37分鐘，曼聯隊的第7粒進球出現，南安普頓隊的球員再次被罰下場，南安普頓隊進行的社交網絡服務(SNS)轉播也停止了。曼聯隊的第8、9粒入球未被提及。以9比0獲勝的曼聯隊雖然以44分(多賽兩場)的積分與領頭羊同城死敵曼城隊持平，但因凈勝球少而排在第二位。 賽後，南安普頓隊主教練拉爾夫•哈森許特爾表示：“雖然努力避免在下半場失球，但我們場上只有9名球員，很難阻止曼聯隊。”這不是南安普頓隊第壹次以9球之差敗北。在2019年10月與萊斯特城隊的比賽中，球隊曾以0比9敗北。當時，球隊發表了聲明，並向球迷道歉。哈森許特爾教練表示，“雖然真的很可怕，但是2年前以0比9負於對手後，我們也堅強地站了起來。我們會再次這樣做。”

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