檔案的力量，失蹤的癡呆老人1小時後被找到. February. 04, 2021 07:53. by 金潤伊記者•李素研記者 yunid@donga.com,always99@donga.com. “在陪母親去洗桑拿浴的路上，母親突然消失了。母親得了老年癡呆癥，環顧四周也沒發現母親的身影。現在手上連母親的照片都沒有….” 上月31日上午10時50分左右。從電話那頭傳來的聲音急得直冒煙。兒子B某報案稱，患有重癥癡呆癥的母親A某(81歲)在麻浦區桃花洞的壹家桑拿房前丟失了。 給首爾麻浦警察署龍江地區隊打電話的B某可能是因為過於擔心，精神有些恍惚。被問到A某的長相和穿著時，他只是硬咽著回答說“不太清楚”。對連手機都沒有的A某的線索只有“上午9點半左右失蹤”。 此時，接到失蹤報告的警察腦海中出現了“警察廳檔案管理系統(Profiling System)”。直接進入系統輸入A某的名字，正好看到了2013年家人登記的A某的照片和詳細的個人信息。在經過B某確認程序後，他說：“是的。是我母親。” 警方立即將相關照片傳給轄區內的3輛巡邏車，要求對其周邊進行尋訪調查。壹般來說，失蹤事故隨著時間的流逝，越難確認素材。幸虧迅速掌握信息，警方在距離受理地區約1公裏遠的某公寓商業街找到了A某。這距離失蹤報案過去了約1個小時。 警察廳事前登記癡呆老人、智障人士、未滿18周歲的兒童等身份信息，用於搜索失蹤者的“檔案管理系統”最近在壹次失蹤事故中發揮了巨大作用。龍江地區隊相關人士表示：“搜索失蹤者是壹分壹秒左右成敗的時間之戰。A某多虧了檔案系統，才贏得了時間，順利回到了家人的懷抱。” 但是與警察廳檔案管理系統引進已久相比，登記的癡呆癥患者並不多。據警方透露，登記在冊的大多數是兒童。以去年12月為基準，全體癡呆癥患者61.2724萬名中，在相關系統登記指紋和照片等的只有16.6126萬名(27.1%)。 相反，癡呆癥患者的失蹤申報呈日益增加的趨勢。2015年申報人數為9869名，去年大幅增加到了1.2272萬名。上月12日下午5時左右，在忠北清州失蹤的癡呆癥4級患者金某(67歲•女)在10天後被發現時已死亡。清州清遠警察署方面表示：“金某在檔案系統中沒有事先登記個人信息，這讓我們在尋訪調查上費了很大勁兒”，“系統中包含了相關人物的路線和行動特征等，對搜索失蹤者有很大的幫助。” 首爾女子大學社會福利系教授鄭在勛(音)建議：“高齡化是我們社會的緊急問題，癡呆癥老人人數今後還會繼續增加”，“與地區癡呆癥安心中心聯系，對重癥癡呆老人進行事前登記個人信息的‘上門服務’也是方法之壹。”警察廳相關人士也叮囑道：“我們計劃與中央癡呆癥中心等合作，提高事前登記比率”，“最重要的是癡呆癥患者家屬的積極參與。”

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