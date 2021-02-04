美國防部對李仁榮的發言表示“聯合軍演的準備態勢是第壹位的”. February. 04, 2021 07:53. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、權五赫記者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. 針對韓國國內有人提出推遲或縮小預定3月舉行的韓美聯合軍事演習，美國國防部表明了否定的立場。特別是對於聯合演習的性質，甚至破例使用了“不挑釁”的表述，強調了實施演習的必要性。 當地時間2日，美國國防部發言人約翰·瑟夫就韓國統壹部長李仁榮在廣播采訪中表示“為了改善南北關系，可以推遲聯合軍演”壹事，在回答本報的立場提問時反駁稱：“軍事準備態勢是國防部最優先考慮的。”他解釋說：“朝鮮持續的核武器和彈道導彈開發對韓半島和美國構成了威脅”，“我們的演習是保障聯合同盟準備態勢的主要方法。”他還表示：“這些演習的目的在於維持同盟的準備態勢，不具有挑釁性，完全具有防禦性，即使今晚也做好了戰鬥的準備”，“對於聯合演習的規模、範圍、時機等方面的決定，（韓美）雙方將考慮到這些因素來作出決定。” 據分析，美國國防部強調韓美聯合軍演是“非挑釁、防禦性的演習”，是為突出它不會成為阻撓南北關系改善和對話的原因。實踐《6·15共同宣言》南方委員會等民間團體稱，上月底的演習是“極具挑釁性、費用高昂的戰爭演習”，敦促中斷演習。美國就此進行了反駁。 據分析，美國國防部再次確認了如果不是新冠疫情等不可避免的原因、就不會推遲或縮小軍演的立場。某相關人士表示：“駐韓美軍不是已開始接種新冠疫苗了嗎？”“李仁榮部長等人士提出推遲演習的主張令人擔憂。” 此前，美國國防部發言人約翰·柯比也在1月28日的例行吹風會上表示，“沒有比韓半島更重要的軍事演習”，強調了韓美聯合軍演的重要性。他還提到了韓美同盟的準備態勢“今夜戰鬥”，稱“這不是單純的口號”。 李仁榮3日在首爾韓國新聞中心舉行的外媒記者懇談會上就韓美聯合軍事演習表示：“為了避免軍事演習問題演變成韓半島嚴重的矛盾狀況，我們和朝鮮都希望能夠智慧地、靈活地應對。”分析認為，雖然他沒有直接提及兩天前接受廣播采訪時發表的推遲韓美聯合軍演的立場，但強調“靈活應對”，暗示了推遲演習的必要性。韓國外交部長候選人鄭義溶當天在發給國會外交統壹委員會人事聽證會的書面質詢答辯書中，就定於3月舉行的韓美聯合軍演表示：“據我所知，兩國國防當局綜合考慮新冠疫情等諸方面情況，正在緊密磋商中。” 美國國防部還對韓國國防部在2日出版的《2020國防白皮書》中將日本從原來的“夥伴”降格為“鄰國”表示擔憂。瑟夫表示：“韓美日三角合作對於應對朝鮮核武器和大量殺傷性武器及彈道導彈的威脅，維持地區和平、繁榮和穩定非常重要”，“我相信這是韓國和日本共同的觀點。”他表示：“從這種觀點出發，我們將繼續努力尋找擴大合作以應對共同威脅的所有機會。” 美國國防部副部長提名人凱瑟琳·希克斯2日在國會參議院軍事委員會人事聽證會上評價說：“朝鮮與中國、俄羅斯、伊朗壹起，具備了對美國利用宇宙基礎軍事力量構成部分威脅的力量。”他表示：“美國本土通過彈道導彈防禦體系在朝鮮等國的洲際彈道導彈面前得到保護”，“今後將加強探測彈道導彈和高超音速導彈的識別能力，進壹步改善導彈防禦體系。”

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