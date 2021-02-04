LG化學將在中國無錫建“華東技術中心”. February. 04, 2021 07:53. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG化學將投資300億韓元左右，在中國江蘇省無錫市建設“華東技術中心”(鳥瞰圖)。技術中心是以購買LG化學的石油化學產品的企業和合作公司為對象，提供產品開發、品質改善等綜合解決方案的組織。 LG化學3日表示，最近與無錫市簽訂了設立技術中心的投資協議。LG化學投資約300億韓元，無錫市將在建設、運營所需用地和基礎設施等方面提供支援，建立以當地顧客為對象的技術支援和石油化學事業相關開發業務的技術中心。該技術中心計劃於今年上半年(1 ~ 6月)動工，明年5月起正式投入運營。 技術中心所在的華東地區是LG化學石油化學事業本部在中國銷售中約占60%，是汽車原材料、食品用包裝材料相關企業占多數的地區。壹旦華東技術中心開始投入運營，預計將與2015年建成的廣州市華南技術中心壹起面向中國全境提供服務。 華東技術中心地上3層的總面積約為1萬平方米，有60多名研究開發人員常駐，負責顧客、技術支援。計劃壹半的研究人員由碩士學位以上等構成，與中堅企業研究所相比水準更高。另外，還將構築與顧客擁有的實際量產設備相似規模的試驗設備。僅制造加工及尖端分析設備就將投入90億韓元左右。 LG化學於1995年在大田技術研究院設立技術中心後，於2019年轉移到京畿烏山技術中心運營。另外，公司還在討論今後在美洲和歐洲等地擴大全球技術中心的方案。

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