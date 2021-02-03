三星電子位居“全球最受尊敬的企業”第49位. February. 03, 2021 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子1日(當地時間)在美國經濟雜誌《財富》評選的“2021年全球最受尊敬的企業”排名中位居第49位。這是繼2019年之後，三星電子時隔兩年再次進入前50名。 排名第壹的是獲得8.59分的美國蘋果公司。蘋果公司已連續14年位居榜首。亞馬遜、微軟、華特迪士尼、星巴克等依次排在第2~5位。都是美國企業。 三星電子是韓國國內企業中唯壹進入前50名的企業。三星電子的評分是7.56分。現代汽車獲得5.97分，排名第169位；LG電子獲得6.54分，排名第196位。 在日本企業中，豐田汽車(第31位•7.76分)的排名最高。在中國企業中，排名最高的是獲得6.99分的阿裏巴巴集團控股有限公司(第61位)。 此次《財富》雜誌的受尊敬企業排名評價是以全世界30個國家的52個行業、670家企業為對象進行的。讓主要企業經營層和管理人員、分析師等，對企業的△創新 △社會責任 △長期投資價值 △產品•服務質量 △全球競爭力等9個項目進行打分，並核算排名。

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