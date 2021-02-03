李洛淵：“第四批援助金，針對型發放和全民發放都要磋商”. February. 03, 2021 07:32. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國總統文在寅2日在國務會議上就新冠疫情的受災援助問題表示：“減輕小工商業者和私營業者的困難，也是（不可避免的）課題。”這是他繼前壹天之後再次強調第四次災難援助金的必要性。由此，共同民主黨代表（黨首）李洛淵表示：“將編制補充預算，準備第四批災難援助金。” 在當天的國會交涉團體代表演說中，李洛淵就第四批災難援助金表示：“將努力為時不晚地編制充分規模的補充預算”，“在補充預算的編制中，將同時磋商針對型和全民發放援助。”也就是說，將推進以小工商業者、私營業者為對象的選擇性支援和像第壹次災難援助金壹樣以全體國民為對象的普遍支援。不過，李洛淵解釋說：“為了振興經濟，全民援助金將在觀察新冠疫情的情況下決定發放時間。” 隨著執政黨和政府正式宣布將推進第四批災難援助金，預計將在2月的臨時國會上正式展開有關補充預算的討論。以4人家庭為標準支付100萬韓元的第壹批災難援助金中，投入了約14萬億韓元的財政，考慮到這壹點，包括選擇性和普遍性援助金在內的今年第壹次補充預算預計將最少達到20萬億韓元。 但是，經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基在李洛淵發表演講後在社交媒體臉書上說，“國家財政只以國內生產總值（GDP）為準進行比較，不能就此了事。當然也不是聚寶盆”，對補充預算明確表示反對。他還說：“要同時進行全民普遍援助和選擇性支援，政府很難接受。”

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