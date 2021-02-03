扔掉刑杖. February. 03, 2021 07:33. . 權力的屬性是嚴厲和冷酷，但有時也會穿上暖和的衣服。朝鮮時代的文豪燕巖樸趾源穿的衣服就是這樣。從他兒子樸宗采所著的《過庭錄》來看，他對作為官員下令杖刑壹事感到十分難過。在不得不杖刑的時候，事後他會說，“壹定要派人去將挨打的地方揉搓壹下，以消除淤血”。但他的表現並不完美。他也無法擺脫堅信孔子的話是絕對真實的時代的獨斷和頑固。在他生活的時代，“人人平等”的想法是鎮壓和彈劾的對象。這是時代的局限性，也是他順應時代的局限性。但是，他在任何時候都沒有失去溫暖。 這是他在1797年至1800年擔任忠清道沔川郡守時發生的事情。那裏信天主教的人很多。他認為，拒絕祭祀祖先而認為人人平等的天主教人，是無父無君的危險分子。這也是他信奉的君主正祖和主流知識分子的想法。他不得不判他們為重罪。但對於捉拿他們並施以杖刑，心裏並不舒服。從他當時給觀察使的信來看，責打、威逼、恐嚇他們“非但是在濫用刑罰，而且是官民相爭之舉”。 於是他扔掉了刑杖。而且，每天晚上工作結束後，還會請教徒晤談。當他們好不容易開口說話時，他就“追尋話語中的線索，壹再詢問、勸解、引領和解釋”。在嚴刑拷打面前毫不動搖的他們，對他的耐心勸導下打開心扉，甚至放聲大哭。在辛酉迫害即1801年天主教遭迫害時期，在沔川郡沒有出現壹名犧牲者，也是這種努力之功。雖然他不能理解與宗法式的性理學世界觀本身相異的其他宗教的本質，但是他不顧這些局限性，仍然沒有失去溫暖。

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