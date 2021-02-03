大法院：“深刻認識法官彈核情況”. February. 03, 2021 07:33. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. 大法院(最高法院)1日就國會對釜山高等法院部長法官林成根提出的彈核追訴案表示：“正在深刻認識對法官進行彈核討論的現狀。對於彈核程序，國會和憲法法院有權力。” 記者2日獲悉，大法院接到“國民力量黨”金度邑和尹漢洪議員詢問對執政黨推進的林部長法官彈核追訴案立場的質疑書後，表示“大法院對此表明立場是不合適的”，並做出了上述回答。前壹天，共同民主黨等泛執政圈的161名國會議員提出了對林部長法官的彈核追訴案。 當天，金議員在由國民力量院內代表主持的會議上敦促稱：“大法院院長金命洙必須明確表明立場，堅決反對為捍衛司法部獨立使命而在國會進行的‘馴服司法部’彈核提案。” 據悉，當天下午法務部長官朴範界為就職典禮而拜訪時，金大法院長也沒有提及有關法官彈核的問題。 對林部長法官的彈核追訴案有望在4日的國會全體會議上進行表決。161名議員參與了彈核案的提議，確保了表決法定人數—在職議員過半數(151人)這壹條件，因此彈核案通過的可能性很高。如果國會表決通過彈核訴訟，憲法法院將決定是否進行最終彈核。但是，有人預測說，將於本月28日退休的林部長法官從下月開始不再是法官身份，因此有可能不符合憲法法院做出彈核法官決定的條件。

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