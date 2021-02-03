“螞蟻叛亂”美國GameStop事件將被拍成電影. February. 03, 2021 07:33. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 抵抗美國華爾街貪欲的“螞蟻叛亂”GameStop事件將被拍成電影。盡管GameStop事態還沒有結束，但好萊塢還是急忙開始制作電影，這表現出了大眾對此次事態的高度關註。 1日(當地時間)，據美國演藝專門媒體《Deadline》報道稱，世界最大的流媒體Netflix和電影公司米高梅(MGM)分別進入了GameStop事態的電影化階段。GameStop事件是最近美國的螞蟻投資者(散戶)以在線網站“Reddit”等為中心團結起來，對抗華爾街對沖基金的賣空勢力，使電子遊戲流通企業GameStop的股價急劇上升的事件。對沖基金因為螞蟻們的反擊，損失了100萬億韓元。 Netflix與憑借《拆彈部隊/The Hurt Locker》(2009年)獲得奧斯卡最佳劇本獎的馬克•鮑爾開始了談判。鮑爾是好萊塢著名編劇，曾創作了描寫本•拉登暗殺作戰的《獵殺本-拉登/Zero Dark Thirty》(2012年)。壹直批判Facebook、亞馬遜等大型技術企業壟斷市場的美國紐約大學商學院教授斯科特•卡拉威將以劇本咨詢的方式參與其中。 男主人公是被稱為“Netflix的皇太子”的諾亞•森迪尼奧。森迪尼奧在根據韓裔美國作家的同名小說改編的Netflix電影系列《致所有我曾愛過的男孩》中飾演皮特壹角，成為明星。《華爾街日報》評論說：“通過年輕壹代粉絲層較厚的森迪尼奧的選角，可以吸引更多熟悉抖音和視頻遊戲的壹代來到劇場。” 《Deadline》表示，Netflix將故事焦點放在GameStop事態中展示的社交媒體功能上。Netflix相關人士表示：“在傾斜的競技場，大眾在對抗維持現狀的既得權益的過程中，社交媒體起到了什麽樣的作用，我們將予以關註。” 米高梅公司在上個月29日獲得了正在構思與GameStop事件有關的新作的暢銷書作家本•梅茲裏奇的電影版權。這本書的題目為《反社交網絡》，將講述與對沖基金相抗衡並主導叛亂的在線社區Reddit的股票討論室“WallStreetBets”中聚集的“烏合之眾(rag-tag)”投資者的故事。該片由憑借《觸不可及》(2016年)獲得奧斯卡最佳影片提名的資深制片人亞倫•萊德擔任制片。 好萊塢以前也曾多次將發生在華爾街的事件拍成電影。以2008年次貸危機為素材的《大空頭/The Big Short》(2015年)入圍了奧斯卡頒獎典禮5個部門的候選名單，並最終獲得了最佳改編劇本獎，票房也大賣，僅在美國就大賺了7000萬美元。

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