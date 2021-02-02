個人與企業史上最多捐款……融化新冠寒流的“鄰居愛”疫苗. February. 02, 2021 07:27. . 盡管處於史無前例的新冠寒流之中，“愛的溫度塔”也上升到了114.5度。“愛心果實社會福利共同募捐會”昨天宣布，經過最近兩個月的年底年初捐贈活動，籌集了目標額（3500億韓元）的114.5%即4009億韓元。去年的年度募捐額也達到8462億韓元，刷新了歷史最高紀錄。雖然以企業的大手筆捐款為主，但個人自掏腰包籌集的比重也超過了30%。 據說，個人贊助的增加趨勢在其他募捐活動中尤為突出。通過首爾市捐贈審查委員會轉交的個人捐贈額從2019年的12億韓元增至去年的58億韓元，增加了5倍。國際兒童救助團體“拯救孩子（Save The Children）”的個人支援也達到630億韓元，比上壹年增加了13%。 生活在首爾的50多歲的殘疾人表示，“想還我困難時得到的幫助”，捐贈了20袋大米。釜山的壹名六旬男子捐獻了母親賻儀中扣除葬禮費之外的1000萬韓元。還有捐出2年間賣廢紙積攢的50萬韓元的七旬老人、傾盡小豬儲蓄罐送來700個暖貼的小學生、悄悄放下100個口罩的30多歲男子。據紅十字會透露，雖然去年團體獻血有所減少，但個人獻血者增至196萬人，增加了2萬多人。 在新冠疫情沖擊下，令人擔心出現越是家境困難的人就越遭受巨大損失的“K”字形兩極化，因此，自發性的分享運動更加令人高興。根據去年第三季度（7月∼9月）的統計結果，只有下位40%的收入出現了減少。就業人數也創下了22年來的最大降幅，但長期員工有所增加，臨時工和日用工減少了41萬名以上。 最近下暴雪的當天，壹名中年男子在首爾站前把身上的大衣和手套遞給身體凍僵、請求買壹杯咖啡的露宿者的照片見諸報端，令人感動。越是困難的時候，為了比自己更困難的鄰居，給予自己所擁有的迫切之心頻頻出現，發揮了巨大的力量。聽到新冠疫情中捐款也增加的消息，想起戰勝無數戰亂和災難的患難相恤的傳統，像打了疫苗壹樣，打開蜷縮的心胸，獲得對抗新冠危機的勇氣。

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