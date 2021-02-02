獨自自強論. February. 02, 2021 07:27. . 舊韓末期，朝鮮不得不在中國、俄羅斯、日本、美國這四大強國的縫隙中摸索生存之路。李氏朝鮮因長期閉關鎖國，對國際局勢壹竅不通，後來會見清朝駐日公使館參贊官黃遵憲進行了咨詢。當時黃遵憲寫給金弘集的文章就是《朝鮮策略》。 《朝鮮策略》的要旨是“現在威脅朝鮮的國家是俄羅斯。朝鮮要想生存，就要與中國維持傳統的事大關系，與日本建立友好關系，把美國引為新的友邦。”《朝鮮策略》反映了中國的立場，並大肆誇大了已經淪為紙老虎的中國國力。各論方面也有很多批判的內容。但是給朝鮮的教訓是，在國際社會上不可能獨自生存，朝鮮現在是危機狀況，不要拘泥於過去，要在現實形勢下選擇未來的利益。實際上，不到30年時間，朝鮮成為清朝、日本、俄羅斯的戰場，最終亡了國。 該文章壹經介紹，立即在李氏朝鮮國內引起了強烈的抗議。代表性的事件就是嶺南儒生們上傳的嶺南萬人疏。刺激儒林的第壹個要素是開放政策允許基督教流入、從而破壞儒教國家朝鮮的基礎的危機感。西學鼓勵發展工商業也引起了不滿。“農業是產業的根本，要想財政富足，不是促進生產，而是要節制。世上物貨總量已經確定，如果發揮技術這壹妖術，由少數人掌握，那麽君主也會挨餓。” 最令人郁悶的部分是對國際關系的看法。如果和包括仇敵日本在內以及陌生的美國進行交流後，他們逼迫我們搶奪財產，該如何是好？雖然從某種角度看似乎有點道理，但其中存在嚴重的錯誤。如果中斷交流，我們孤苦地獨我青青，其他國家不會欺負我們嗎？最近看韓國社會，這種“獨自自強論”在再次擡頭。難道隨著經濟的增長和國力的增長而變得驕傲了嗎？歷史告訴我們，世界最強大國也並不存在自強。

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