BTS與甲殼蟲-皇後-ABBA等傳奇樂隊並肩而行. February. 02, 2021 07:27. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 防彈少年團(BTS)入選了美國雜誌《Esquire》(照片)評選的“歷屆最佳流行樂隊TOP10”。與披頭士樂隊、皇後樂隊、阿巴樂隊等傳奇樂隊壹起入選。上月31日(當地時間),《Esquire》在主頁上解釋說:“就像流行音樂(Pop)這壹體裁可以從‘大眾(popular)’這個單詞中看出來,從‘Supremes’到‘BTS’十分廣泛”,同時還刊登了“超越時間證明音樂力量的10支最佳流行樂隊”的文章。 《Esquire》對BTS介紹說:“K-POP雖然存在數十年,但如果選出在全世界取得成功的K-POP先鋒,就可以斷言是BTS。” 接著該雜誌表示,“7人組合BTS以被稱為‘阿米’的粉絲團為基礎,迅速重新定義了男子樂隊、粉絲團、流行音樂的意義。他們的熱門歌曲《炸彈/Dynamite》和《生命還在繼續/Life Goes On》融合了流行音樂、嘻哈、迪斯科、R&B等歌曲,包含了社會意義的歌詞和容易記住的旋律。” 在該雜誌選定的10大流行樂隊中,與BTS壹起入圍的有“甲殼蟲”、“皇後樂隊”、“ABBA”等,電影《追夢女郎/Dream Girls》的原型1960年代美國黑人R&B女組合“The Supremes”、“Temptations”、“沙灘男孩樂隊”、“Fleetwood Mac”、“斯萊和斯通壹家/Sly & the Family Stone”、“天命真女合唱團”等紛紛入圍。

