丁總理：“如果進入確實的穩定趨勢，春節休假前會考慮放寬防疫措施”. February. 02, 2021 07:27. by 金聖圭、金素敏記者 sunggyu@donga.com,somin@donga.com. 韓國政府表示，如果新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)新增確診患者減少，就可以在春節長假前放寬現有的保持距離階段或多重利用設施的防疫守則。國務總理丁世均1日在中央災難安全對策本部會議上表示：“如果相信已經進入確實的穩定狀態，即使在春節長假之前也會仔細研究緩和防疫措施”，“希望相信政府，再耐心壹點，協助防疫工作。” 前壹天，政府決定將首都圈(2.5階段)和非首都圈(2.0階段)保持距離的階段從1日開始到14日為止延長2周。但是，在壹周內觀察新確診的情況，也有可能重新調整保持距離的階段。中央災難安全對策本部1總協調官姜道泰在上月31日的新聞發布會上表示：“壹周後將對患者發病趨勢和再擴散危險性重新進行判斷，再次討論是否放寬多重利用設施的防疫守則。” 政府計劃在重新調整保持距離階段的同時，準備“可持續”的保持距離體系的改編。丁總理1日在中大本會議上表示：“要想形成集體免疫，必須進行可持續的防疫”，“應該提前準備以'自律和責任'為基礎的保持社會距離體系的改編。” 另外，防疫當局對春節長假5人以上私人聚會禁止對象包括直系親屬的背景進行了說明，並囑咐大家自發參與。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來在當天的新聞發布會上表示：“每周平均每天有400多名患者，感染途徑也在日常化的空間等多種地方發生。特別是家庭間的傳播較多”，“承認部分例外可能會造成混亂，因此決定無壹例外地適用直系親屬制度。”

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