文在寅就涉朝核電站爭議批評在野黨：“像舊時代遺物壹樣的政治”. February. 02, 2021 07:28. by 黃炯俊記者、尹多彬記者 constant25@donga.com,empty@donga.com. 文在寅總統1日表示：“希望在本就民生艱難的情況下，不要用本應拋棄的舊時代遺物般的政治煽動對立，令政治倒退。”面對“國民力量”黨針對青瓦臺在2018年4月27日板門店南北首腦會談前後向朝鮮提議建設核電站的質疑，文在寅總統親自出面批評在野黨。 文在寅當天在青瓦臺首席秘書和助理會議上表示：“希望政治能在解決民生問題上以更好的政策展開競爭並展開合作。”雖然沒有指明具體在野黨，但表達了希望停止提出疑惑的意思。青瓦臺高層相關人士當天會見記者時批評在野黨稱：“這是突破底線的政治攻勢和顏色論”，“這是毫無根據的煽動。” 此外，青瓦臺和執政黨內部還有人提議公開當時文在寅總統交給朝鮮國務委員會委員長金正恩的移動存儲設備（USB）的內容。曾擔任總統國民溝通首席秘書的共同民主黨議員尹永燦當天在CBS廣播中表示：“如果有必要，應該公開”，“（USB）沒有涉及核電站。”雖然此論是鑒於USB中並沒有核電站相關內容，因此要通過公開內容來為在野黨的攻擊畫上句號，但部分人仍然擔心，“如果內容被公開，會給在野黨帶來另壹個攻擊借口”。 “國民力量”黨院內代表朱豪英當天在國會議長樸炳錫主持的朝野院內代表定期會晤中再次主張國會國政調查，稱“是否有過未經國民同意就想給朝鮮建造核電站的計劃”。

한국어