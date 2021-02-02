崔泰源會長聽到員工對績效工資表示不滿後說：“退回我的工資”. February. 02, 2021 07:28. by 洪錫浩記者 will@donga.com. “壹名職員給李碩熙代表寫郵件，我覺得他很有勇氣，也很不錯。其他人如果有話想說，請鼓起勇氣寫壹下郵件。” 1日，SK集團會長崔泰源在京畿道利川市SK海力士總部舉行的新存儲器半導體生產線“M16”竣工儀式上，遇到了抗議獎金的SK海力士工會會員。SK海力士工會抗議稱，相當於“基本工資的400%”的獎金(PS)與競爭公司或海力士本身的成果相比較少。據悉，已入社4年的某職員還親自給包括海力士代表李碩熙在內的2.8萬多名全體職員發送電子郵件，提出了抗議。 據現場的職員們稱，崔會長在突發狀況下聽到職員們的話後，表示“沒能理解(職員們的)痛苦。溝通不足也是抱歉。希望不要因為海力士內部的痛苦而過分貶低為M16而努力付出的員工的勞苦。” 當天，崔會長特別表示“將退回從海力士拿到的工資”，引起了人們的熱議。崔會長以2019年為準，月薪和獎金加起來約30億韓元。當天，崔泰源的這壹發言在SK海力士的成員們之間引起了熱議。 財界認為，SK海力士的獎金爭議具有與千喜壹代職員的“世代矛盾”的性質。某相關人士表示：“職員級職員向代表理事發送抗議電子郵件在過去是很難想象的事情”，“另外，對於這樣的要求，會長在現場直接回答要退回自己的工資也是破例性的事情。” 另壹位相關人士表示：“海力士的年薪雖然與相關公司相比並不高，但是與競爭公司進行比較時感受到的相對剝奪感、對各年度獎金標準的不明確等，似乎引發了爭議。”

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