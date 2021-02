美國股市散戶呼籲“重新占領華爾街”. February. 02, 2021 07:28. by 兪載東 jarrett@donga.com. “10年前也來到了這裏。此後貧富差距進壹步拉大,我失業了。” 1月31日白天,在美國紐約曼哈頓南部的祖科提公園,盡管是零下的寒冷天氣,聚集了數十名示威者。祖科提公園是2011年“占領華爾街示威”的據點。當時,示威者們針對華爾街金融公司的貪欲和收入不平等,進行了長達數月的露宿靜坐示威。 當天,朱科提公園再次被示威者們“占領”。這是因為個人投資者對對沖基金等金融資本形態的憤怒再次爆發。最近,美國的個人投資者因集中買進對沖基金做空的股票而備受關註。 壹個名叫“巴斯”的白人女性表示,自己也參與了2011年占領華爾街的示威。她說:“華爾街正在搶人們的錢,我因為‘大流行’而失去了工作。現在到了重新戰鬥的時候。”壹名黑人女性與示威者們保持壹定距離,舉著“今天的天氣和金融人的心情壹樣冷(It's almost as cold as a banker's heart)”的牌子。她說:“普通投資者和華爾街沒有公平的競爭。為了改變這壹點,我來到了這裏。” 此次示威活動名為“重新占領華爾街(Reoccupy Wall Street)”,由名為“紐約的年輕共和黨人”的組織主辦。10年前占領華爾街的示威主要由進步運動人士參與。主辦方強調,當天的示威不是特定黨團的活動。在實際參加者中,也有很多人表示自己不是共和黨的支持者。當天帶頭引領示威隊的黑人男性比希·布拉說:“這不是理念問題。這是‘我們’和‘他們’之間的鬥爭”,“不管是民主黨人還是社會主義者,我們都歡迎。”該團體的負責人蓋賓·瓦克斯(音譯)表示:“對沖基金通過賣空使企業屈服,為了自身利益操縱了市場”,“這完全是腐敗和雙重標準。今天壹定要堅持到最後。” 針對華爾街大型金融公司的賣空行為,主導美國遊戲流通企業“Gamestop”股票收購的散戶投資者與政黨無關,得到了華盛頓政界的均衡支持。 在美國散戶投資者們的討論欄目“Reddit”中,也很難找到明確表達政治見解的人。其主要話題是2008年金融危機導致生活崩潰、對不承擔經濟崩潰責任而生存下來的巨大金融公司的憤怒等。以矽谷為區域的民主黨下院議員羅·卡納(音)表示:“此次事件提醒了議會加強金融監管、消除不平等現象的必要性”,“從2008年金融危機開始積累下來的東西,現在似乎已經接近臨界點。”

