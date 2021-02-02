“惡童”瑞德在免罰桿拋球爭議中贏得農夫保險公開賽冠軍. February. 02, 2021 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 雖然有過爭議，但用實力平息了爭議。這就是美國職業高爾夫(PGA)巡回賽的“惡童”帕特裏克•瑞德(31歲•美國•照片)的故事。 瑞德登上了PGA巡回賽農夫保險公開賽的冠軍寶座。1日，瑞德在美國聖地亞哥的多利松南球場(72桿)舉行的大會最後第4輪比賽上，抓下1支老鷹、3個小鳥，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿4桿共68桿的成績。最終總成績為低於標準桿14桿共274桿的裏德，領先托尼•弗諾(美國)等5人的並列第2位5桿。本次比賽的冠軍獎金為135萬美元(約15億韓元)。瑞德在巡回賽上共獲得了9個冠軍。 瑞德在第3輪比賽中卷入了違反規則的爭議。在10號洞(4桿)，他的第2桿擊球打到了左側障礙區，但瑞德判斷球已落地，在標示相應的地點後，將球舉了起來。之後到達的裁判認為瑞德的行為沒有違規，免罰桿拋球。但是，也有部分人提出了違反規定的疑惑，稱“在瑞德把球拿起來之前，應該先叫來裁判接受判定”。因為他過去也曾多次在規定上引起爭議，所以發生了這樣的事情。 但在最後壹天的6號洞(5桿)抓住14米遠的老鷹球，單獨領先後，他徹底壓倒了競爭對手。他說：“挨當頭壹棒後，再挨壹記重拳就好了。就像很多偉大的選手壹樣，為了打出更好的擊球，每時每刻都竭盡全力。”

한국어