“這件事情要徹查到底”. February. 01, 2021 07:34. by 鄭美京 mickey@donga.com. 沖擊國會事件給許多美國人留下了心理創傷,令人震驚。誰能想到象征民主的國會大廈會如此輕易地被暴徒攻破?美國國會最近舉行了壹個閉門聽證會,指責警方應對不力,並尋求解決辦法。 △“We need additional boots on the ground.” 國會代理警察局長約加南達·皮特曼在聽證會上為應對不力道歉。但他明確表示,在事件發生後,他迅速請求了支援。他指的是,引咎辭職的警察局長斯蒂芬·桑德當時與聯邦警察和國民警衛隊聯系說:“我們需要增兵。”“Boots on the ground”有很多用法。既可直譯為“地面部隊(陸軍)”,更廣泛地說是“派出(涉足戰場的)兵力”。在政治和商業世界中,則意味著挨家挨戶上門等幹雜活的“現場人員”。 △“It was only by pure dumb luck more weren’t killed.” 四名示威者和兩名警察在這壹事件中喪生。對於警方疏忽應對造成不少人命損失,接到報告的議員們應該都很氣憤吧。壹名議員說:“沒有更多的生命損失,應該說是意外之幸。”“Dumb luck”比“luck”更哭笑不得、更無意之幸。也寫作“blind luck(盲目的幸運)”。“Serendipity(機緣巧合)”曾是壹部美國電影的名字(《緣分天註定》),也是類似的意思。 △“We need to get to the bottom of this.” 民主黨人和共和黨人在聽證會上的反應存在溫差。雖然批評警方應對不力這壹點相似,但親特朗普傾向強烈的共和黨很難對堪稱此次事件根本原因的支持特朗普的示威者們進行猛烈抨擊。而民主黨人則強烈呼籲將暴力示威者追查到底。“Get to the bottom of(追根究底)”在我國政界也是經常聽到的話。意思是“需要徹底查明真相”。

