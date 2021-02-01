GameStop股價震蕩…暴跌44%，第二天暴漲68%. February. 01, 2021 07:34. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據悉，在韓國國內投資海外股票的“西學螞蟻”們每天的交易量超過1500億韓元，其中包括在賣空勢力和個人投資者之間展開攻防戰的美國電子遊戲流通公司GameStop的股票。有人擔心，GameStop股價大幅暴漲暴跌，國內投資者可能會蒙受損失。 31日，據韓國委托結算院透露，以上月29日為準，通過委托院進行的GameStop結算金額統計為1.3968億美元(約1560億韓元)。超過國內投資者持有最多的海外股票美國電動汽車公司特斯拉(1.2386億美元)，占據了每天結算金額的第1位。這壹規模是排在第三位的蘋果公司每天結算金額(6632億美元)的2倍以上。 西學螞蟻們當天凈賣出了GameStop股票。這可以解釋為，在股價大幅上漲時，開始套取差價。以上個月29日為基準，西學螞蟻的GameStop凈拋售金額為5396萬美元(約604億韓元)。 這相當於美國當地時間上月26日壹天的交易額。當天GameStop的股價比前壹天暴漲了92.71%。考慮到上月21日至25日GameStop股價停留在40至70美元，上月26日以前低價買進的韓國國內投資者開始大舉套利。 針對對沖基金等賣空勢力，美國個人投資者集中買入的GameStop的股價呈現出較高的變動性。預計，短期內這種股價暴漲暴跌現象將反復出現，投資風險也將加大。Kiwoom證券研究中心主任金智山表示：“GameStop股價由於個人投資者和對沖基金之間的較量，所以變動性較大”，“以變動性為基礎的投資風險較大。應該冷靜觀察企業的價值謹慎進行投資。”

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