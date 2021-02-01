“我丟了工作，華爾街卻迎來了壹場盛宴”……美國散戶的憤怒引發了“賣空戰爭”. February. 01, 2021 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有評價認為，被稱為“西學螞蟻”的美國個人投資者針對華爾街大型金融公司的賣空集中收購美國遊戲流通企業“Gamestop”股票，其背景是新冠疫情帶來的經濟困難和兩極化導致個人投資者的相對剝奪感和憤怒。有分析認為，特別是當因為新冠疫情面臨失業和強行退出危機的年輕投資者看到在傳染病“大流行”的情況下，富翁還能賺更多錢的現實，將購買“Gamestop”股票視為“壹種復仇機會”，積極參與進來。 最近，美國在線社區“Reddit”等上傳了很多批評主導“Gamestop”賣空的著名對沖基金“梅爾文資本”的文章。壹名投資者譴責華爾街的大型金融公司稱：“雖然2008年金融危機時才十幾歲，但對當時的沖擊記憶猶新”，“梅爾文資本象征著當時我厭惡的壹切。”他再次強調，自己之所以決定買入“Gamestop”股票，是因為在金融危機爆發時自己和周圍人經歷了經濟上的痛苦。 隨著信息技術的發展，熟悉數碼機器的年輕投資者不斷增加，這也提高了“西學螞蟻”的地位和影響力。《華爾街日報》分析說：“過去，進行股票交易必須支付交易金額5%以上的手續費，但現在隨時隨地都可以免費買賣股票。”政治圈的支持也推波助瀾。主張富有稅等的民主黨強硬進步派參議員伊麗莎白·沃倫譴責大型金融公司稱：“對沖基金和私募基金像對待自己的個人賭場壹樣對待股票市場，導致很多人成為犧牲品。”美國共和黨參議員泰德·克魯茲和民主黨眾議員亞歷山大·奧卡斯科特斯也譴責了限制個人投資者“Gamestop”交易的網上免費證券交易平臺“羅賓漢”。 因此，曾參與“Gamestop”賣空的著名投資者也紛紛舉起白旗。宣布賣空“Gamestop”而成為“西學螞蟻”攻擊目標的“香櫞研究”（Citron Research）公司代表安德魯·萊福特1月29日通過優兔視頻和推特表示：“將停止發行香櫞的賣空報告。” 部分人認為，此次事件是2021年版“占領華爾街（Occupy Wallstreet）”示威。2011年9月華爾街金融公司的部分年輕職員在紐約曼哈頓的祖科提公園中批評說：“在金融危機中還拿到天文數字的工資和獎金的華爾街經營者，是金融危機真正的主犯。”隨著對此表示贊同的人不斷增加，世界各地紛紛出現譴責“1%比99%”社會的類似示威。名為“紐約的年輕共和黨員”的市民團體1月31日在祖科提公園舉行示威，要求“重新占領華爾街”。

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