習近平在黨內指示：“做好應對灰犀牛與黑天鵝的預案”. February. 01, 2021 07:34. by 金祺容 kky@donga.com. 中國國家主席習近平提及“灰犀牛”和“黑天鵝”，強調中國面臨的風險。 據中國中央電視臺報道，習近平1月28日在中共中央政治局集體學習時表示：“要善於預見和預判各種風險挑戰，做好應對各種‘灰犀牛’和‘黑天鵝’事件的預案。”“灰犀牛”是可以預料到、但容易忽視的危險，“黑天鵝”是指雖然發生概率較低、但壹旦發生就會帶來巨大沖擊的危險。 習近平還表示：“面對世界百年未有之大變局，要深刻認識錯綜復雜的國際局勢的影響，為中國的發展創造良好環境。”這壹講話的背景是，有預測認為，美國拜登政府上臺以後，兩國對峙格局還會持續下去。在特朗普執政時期惡化的中美矛盾目前已經超越貿易領域，擴大到外交、安全領域。1月28日，美國權威政治專門媒體《政客》甚至刊登了壹篇匿名投稿，內容為“應該通過中國共產黨領導層的分裂，來謀求更換習主席”。 習近平每次強調危機時都會提及“灰犀牛”和“黑天鵝”。新冠疫情擴散的去年2月，他與印度尼西亞總統、馬來西亞總理等人通電話時表示：“在防疫方面，如何預防‘灰犀牛’和‘黑天鵝’，是全世界的難題。”此外，中國公布28年來最低經濟增長率的2019年1月也曾表示：“國際形勢難以預測，周邊環境復雜敏感。應該高度警惕‘黑天鵝’，預防‘灰犀牛’。”習近平還把防範“灰犀牛”和“黑天鵝”等危險比喻成戰爭。 習近平在這次政治局學習中還說：“今年是十四五規劃開局之年，也是共產黨建黨100周年，保障經濟社會發展非常重要。”

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