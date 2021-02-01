伊朗議會高官：“如果韓國返還凍結的伊朗資金，將對解除船只被扣押產生影響”. February. 01, 2021 07:34. by 權五赫記者、姜成輝記者 hyuk@donga.com、yolo@donga.com. 伊朗議會國家安全與外交委員會主席莫伊塔巴·佐努爾1月27日同韓國共同民主黨籍的國會外交統壹委員會委員長宋永吉進行視頻會談時表示：“如果韓國迅速歸還凍結的伊朗資產，將會影響司法部門對解除（韓國船只和船員）扣留問題的判斷。”這是伊朗高層官員首次公開提及扣留韓國船只和被韓國凍結的伊朗原油出口貨款之間的聯系。伊朗此前壹直強調說，扣留韓國船只是因為“環境汙染”，不是外交焦點問題，而是司法問題。 據伊朗伊斯蘭共和國國家通訊社1月31日報道，佐努爾在同宋永吉舉行會談時還表示：“韓國目前尚未表現出任何動向。”佐努爾重申伊朗政府的官方立場稱，“韓國船只被扣留純粹是因為環境汙染”，但同時敦促說，“為了建立兩國之間的信任，應該采取實質性措施”。 伊朗革命衛隊1月4日扣留駛向阿聯酋的韓國船只“韓國化學”號後，壹直主張，由於該船原油泄漏造成環境汙染，因此將其扣留。但有人分析說，伊朗在沒有提出相關證據的情況下，從多方面要求解決被凍結在韓國的資金，因此，凍結資金是船舶被扣留的實質性原因。 宋永吉31日接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“雖然佐努爾沒有直接提及，但含蓄地作出了（兩件事之間聯系的）表示，”“伊朗和韓國當局的官方立場是，扣押船只和凍結資金是兩件分離的事。”宋永吉還表示：“通過瑞士人道主義貿易安排（SHTA）利用國內凍結的伊朗貨款，這是現實性解決方法”，“已向伊朗轉達了上述意見。”宋永吉1月28日會見伊朗駐韓國大使薩伊德·薩貝斯塔利，討論了與佐努爾舉行視頻會談之後的後續措施。 SHTA的方式，是將凍結在韓國國內銀行的伊朗貨款匯往瑞士後，從瑞士購買藥品或糧食等人道主義物品出口到伊朗，並由瑞士銀行擔保其貨款。雖然韓國和伊朗之間沒有直接的交易，但SHTA方式能否成功，也取決於主導對伊制裁的美國。 此前，伊朗曾於去年2月要求將韓國凍結資金中的10億美元以SHTA方式轉移。對此，韓國政府去年5月向美國國務院提交了提案書，並要求給予免除制裁的許可，但是美國國務院到目前為止還沒有做出答復。

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