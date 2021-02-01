加拿大機場入境時必須接受新冠病毒診斷檢查. February. 01, 2021 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 加拿大規定所有航班入境者必須接受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)診斷檢查。此前，以出發地搭乘時間為準，只要提交72小時內簽發的新冠病毒陰性確認書即可，但今後將加強入境防疫。檢查費用和到檢測結果出來為止停留的酒店住宿費也由入境者承擔。對於陸路入境的旅行者，也將義務性地出示陰性確認證明書。 加拿大總理賈斯廷•特魯多上月29日(當地時間)在渥太華官邸召開記者會，表示“為防止變異病毒的流入，決定加強防疫措施”，宣布了對所有入境者實施義務化檢查的措施。據英國廣播公司(BBC)等媒體報道，此次措施有望在數周內開始實施，但入境者在抵達機場後接受檢查，直到結果出來為止，必須在政府指定的酒店停留3天。檢查費用和酒店住宿費等需要由旅行者負擔，預計將達到2000加元(約174萬韓元)左右。 加拿大從上月30日開始到4月末為止，禁止往返於墨西哥、加勒比海地區的本國飛機運行。墨西哥和加勒比海地區是冬季休假期間加拿大人來往頻繁的地方。特魯多總理表示：“現在國內外的新冠病毒狀況已經到了不能乘坐飛機的地步。”

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