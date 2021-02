需要團結的時代…第13位迪士尼公主是“拉亞”. February. 01, 2021 07:35. by 金哉希 jetti@donga.com. “繼‘莫阿娜(Moana)’之後第13個迪士尼公主是誰呢?” 這是只要是迪士尼的粉絲都會好奇的問題。繼白雪公主(1937年)之後,80多年間構築了穩固粉絲群的12名迪士尼公主之後,出現了新的公主。她就是將於今年3月上映的動畫片《拉亞和最後的龍/Raya and the Last Dragon》的主人公“拉亞”。拉亞是迪士尼推出的首個東南亞公主。電影講述了拉亞為整合分裂的想象之島“庫曼德拉”,尋找最後的龍“吸水”的旅程。 記者最近通過視頻采訪了唐•霍爾導演、奧斯納特•舒勒PD、阿黛爾•林作家等6名制作團隊成員。霍爾是奧斯卡最佳動畫長片《大英雄6》的導演。舒勒PD則制作了入圍奧斯卡最佳動畫長片候選名單的《海洋奇緣/Moana》。 當問及現有的迪士尼公主和拉亞的區別時,舒勒PD選擇了“責任感”。 “對於是否將拉亞定為公主,曾有過爭論。之所以將她定為公主,是因為希望拉亞是具有統合分裂土地的責任感的人物。失去曾是庫曼德拉領導的父親的拉亞認為,自己應該代替父親實現團結。為了體現作為統治者女兒的責任感,我選擇了拉亞作為公主。” 拉亞和朋友們在進寺院之前會脫鞋。這壹細節反映了進入神聖場所時脫鞋的東南亞文化。在用餐場面上,接連食物放在桌子上的位置等都遵循了東南亞的傳統。 “從東南亞水神‘納加’中獲得靈感制作了電影,因此如實反映東南亞文化非常重要。訪問老撾、印度尼西亞、泰國、越南等地進行了實地調查。之後組建了由語言學家、建築師、編舞家、音樂家等東南亞專家組成的‘東南亞故事聯合’並進行咨詢。”(舒勒) 故事聯合是迪士尼以作品背景地區出身的歷史•人類學家、語言學家為首,由建築師、編舞家、音樂家、植物學家等組成小組進行咨詢的組織。 制作組在采訪中提及最多的單詞是“信賴”。大家壹致認為,為了將因人與人之間的背叛而分裂的庫曼德拉團結在壹起,需要的是信任。 “庫曼德這塊土地蘊藏著巨大的生存威脅。在這裏學習角色相互信任的方法是電影的核心信息。在電影制作過程中,由於全球性大流行病爆發,在現實世界中面臨生存的威脅,因此人們之間產生了不信任感。每時每刻都切實感受到了電影反映的現實。希望這能成為觀眾看完電影後,感受到大流行病時代需要什麽的契機。”(霍爾) 迪士尼壹直以來都在追求公主角色的國籍和人種的多樣性。動畫片《阿拉丁》中的賈思敏是迪士尼的第壹個非白人角色,而花木蘭是中國人,莫阿娜是波利尼西亞人。迪士尼文化的基礎是鼓勵職員們說出各自固有的故事。 “迪士尼的所有故事都是個人(personal)的故事。因為公司裏彌漫著鼓勵進行個人談話的氛圍。在《海洋奇緣》時,壹名職員說‘波利尼西亞文化很有趣’,並表示‘應該很有意思。讓我們拭目以待吧’,發出了壹致的聲音。我認為個人的故事是反映我們生活世界的鏡子。”(舒勒)

