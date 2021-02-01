面對越打越好的AI高爾夫機器人，朴世莉也敗下陣來. February. 01, 2021 07:35. by 金東昱 creating@donga.com. “高爾夫女皇”朴世莉(44歲)與人工智能展開了擊球對決。從結果來看，在代表性的精神體育高爾夫中，保持壹貫性，通過失敗獲得改善結果的AI取得了勝利。 上月30日，通過SBS電視臺播出的《人類與AI的對決》節目，朴世莉與電影演員金相中組成壹隊，在高爾夫區縣茂朱與AI高爾夫球手“LDRIC”在三個部門展開了較量。 AI LDRIC是高2.1米、重量136公斤的進化型揮桿機器。這是為了測試球桿和球等高爾夫裝備和分析選手們的揮桿而開發的。LDRIC的平均開球飛行距離達274.32米(約300碼)，並兼備了5米以內的推桿成功率達60%的精巧性。其特點是，讀懂風速和風向，揮桿時如實再現人的肩膀旋轉和手腕動作。通過雷達和相機可以精確計算距離。2016年美國職業高爾夫(PGA)巡回賽鳳凰公開賽職業-業余配對賽時，LDRIC在5次嘗試後成功壹桿進洞。 第壹次對決是長打(遠距離平飛球)比賽，在350米的4桿洞打3次球，打的遠的壹方獲勝。LDRIC在第壹次嘗試時，因在陌生的韓國高爾夫球場未能計算好風速，將球送到了OB區。之後分別達到了204.08米和223.2米。朴世莉在第1次嘗試中，打出了236米的好成績。 第二場對決是圍繞“接近旗桿”展開的。在150米距離的3桿洞各打了10次3桿，共擊打了30次球，距離球洞最近的壹桿就能獲勝。LDRIC的擊球次數越多，球離旗桿越近，但金相中可能是因為體力逐漸下降，失誤增多。最終，把球放在離洞口只有35厘米遠位置的LDRIC大幅領先金相中(3.8米)。 最後的對決以推桿成功次數來決定勝負。朴世莉三次嘗試3米距離推桿，均以失敗告終，而LDRIC只第壹次失敗，其余兩次都成功推入球洞內。在5米距離的推桿中，金相中三次都失敗，朴世莉兩次成功。LDRIC在第壹次失敗後，將下壹個推桿掉入球洞，無論剩下的推桿如何，都取得了勝利。

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